Luna Rossa si aggiudica la finale della Coppa America contro New Zealand dopo aver battuto per due volte gli inglesi di Ineos nella Prada Cup.

A 21 anni di distanza dall’ultima vittoria (quando ancora si chiamava Louis Vuitton Cup) Luna Rossa si aggiudica la Prada Cup e prenota il biglietto per la finale di Coppa America che disputerà contro New Zealand il prossimo 6 marzo.

L’equipaggio italiano ha infatti battuto per due volte gli inglesi di Ineos, chiudendo entrambe le sfide sul risultato di 7 a 1. Si tratta della terza volta che una nave italiana vince la regata di selezione per la Coppa America, dopo Il Moro di Venezia nel 1992 e la stessa Luna Rossa nel 2000.

Luna Rossa vince la Prada Cup

In entrambe le regate si è trattato di sfide combattute, in cui Luna Rossa non ha immediatamente imposto la sua superiorità sugli avversari. Nella prima competizione l’equipaggio italiano era partito in sordina, ma durante il tragitto ha saputo guadagnare terreno concludendo la gara con ben due minuti di vantaggio su Ineos. La seconda sfida è risultata invece più serrata, ma anche in questo caso Luna Rossa ha tagliato il traguardo con quasi un minuto di vantaggio.

Tra i primi a commentare la vittoria dell’imbarcazione italiana è stato il timoniere Francesco Bruni, che ai microfoni dei giornalisti ha dichiarato: “È un grande giorno per Luna Rossa e per l’Italia. Adesso possiamo cominciare a pensare a New Zealand. Oggi siamo stati perfetti ma sappiamo che, se vogliamo battere i padroni di casa, dobbiamo migliorare ancora di più“. Con questi risultati Luna Rossa potrebbe mettere in seria difficoltà i padroni di casa di New Zealand, ma per avere la certezza dovremo aspettare il prossimo 6 marzo quando si disputerà la finale nel golfo di Hauraki.