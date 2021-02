Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles.

Paura per Tiger Woods. Il golfista americano è stato coinvolto in un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles. L’auto in cui viaggiava, per cause ancora ignote, si è ribaltata ed è finita fuori strada. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere l’atleta, che è stato trasportato urgentemente in ospedale. Il mondo dello sport è in apprensione per le sue condizioni di salute.

L’incidente di Tiger Wood

I dettagli relativi all’incidente con protagonista Tiger Woods sono stati chiariti via Twitter dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. “Il 23 febbraio 2021, intorno alle 07:12, il Lasd ha risposto a una collisione di traffico di ribaltamento di un singolo veicolo al confine tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes”, si legge. “Il veicolo stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è schiantato.

Il veicolo ha subito gravi danni. L’autista e unico occupante è stato identificato come giocatore di golf Eldrick Tiger Woods”. E in merito alle sue condizioni di salute: “Il signor Woods è stato liberato dal relitto dai vigili del fuoco e dai paramedici della contea di Los Angeles, poi trasportato in ambulanza in un ospedale locale per le ferite riportate”. Le ferite sarebbero gravi. Tiger Woods si trovava nella contea di Los Angeles per il torneo annuale Genesis Invitational al Riviera Country Club nelle Pacific Palisades.