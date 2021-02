L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che ha allarmato e spaventato i fan.

Icardi, gaffe social per l’ex-capitano dell’Inter

Il calciatore Mauro Icardi ha postato sul suo account Instagram una foto in cui appare sdraiato a letto, con il volto provato e coperto da una maschera dell’ossigeno.

In piena pandemia da coronavirus e annessi problemi circolatori indotti dall’infezione, l’immagine ha generato sgomento e preoccupazione in tutti coloro che l’hanno visualizzata per poi rivelarsi soltanto come l’ennesima gaffe social dello sportivo, già risultato positivo al SARS-CoV-2 nel mese di settembre 2020.

Al momento dello scatto, infatti, Icardi era alle prese con una normale seduta post-allenamento alla quale si sono sottoposti tutti i giocatori del Paris Saint-Germain, suoi attuali compagni di squadra, finalizzata ad accelerare il recupero a livello cardio-respiratorio.

L’allarmismo provocato dalla foto ha indotto l’attuale giocatore del PSG a pubblicare un nuovo post su Instagramdestinato a chiarire la vicenda: «Si tratta di una camera iperbarica che ho in casa e che si usa per prevenire infortuni e recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti.

Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica».