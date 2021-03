Dopo nove giorni di ritardo è nata la piccola Lisa e la tuffatrice Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta.

In un anno così complicato una nascita è un evento ancora più bello e significativo. Questa volta a diventare mamma per la seconda volta è Tania Cagnotto. La tuffatrice ha dato alla luce la piccola Lisa e ha postato sui social una bellissima fotografia per darne l’annuncio.

Tania Cagnotto mamma bis

Tania Cagnotto non stava più nella pelle. La sua secondogenita Lisa si è fatta attendere per ben nove giorni dopo il termine, prima di farsi conoscere.

La tuffatrice ha dato l’annuncio della nascita della sua seconda figlia sui social network, con una foto in cui mostra tutta la sua felicità. La campionessa è sposata con Stefano Parolin e i due hanno già una figlia, la piccola Maya. L’annuncio ai follower è arrivato con uno scatto dopo il parto, per festeggiare insieme la nascita della piccola Lisa e condividere con tutti la propria emozione di diventare di nuovo mamma.

La bambina pesa tre chili e 110 grammi e sta benissimo. La foto che le ritrae insieme ha ottenuto tantissimi like e commenti, anche da parte di amiche e amici famosi. “Che meraviglia! Sono tanto felice per te” ha scritto Francesca Dallapè, la sua compagna di tuffi. Non sono mancati gli auguri di Massimiliano Rosolino, di Aldo Montano, di Amauris Perez, della Federazione Nuoto e di molti altri. Tania Cagnotto, pochi giorni prima del termine del parto, aveva fatto sapere ai follower di essere molto preoccupata per suo padre, ricoverato in ospedale per il Covid. Per fortuna il nonno è tornato a casa e la piccola Lisa, anche se si è fatta aspettare, è nata e ha portato ancora più gioia.