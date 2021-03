Lutto nel mondo dell’automobilismo con la morte a soli 51 anni della pilota tedesca Sabine Schmitz, prima donna a vincere la 24 ore del Nurburgring e da allora nota alle cronache come la regina di quel circuito. Schmitz era però famosa anche per essere stata tra i conduttori del programma televisivo della BBC Top Gear, dove dopo una prima apparizione nel 2004 è diventata uno dei presentatori principali a seguito dell’addio di Jeremy Clarkson alla trasmissione nel 2015.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.

Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU

— Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021