Terminato il sogno di Luna Rossa: l'equipaggio kiwi vince la 36esima America's Cup. Bruni: "Grazie Italia per il supporto".

Coppa America, New Zealand vince il trofeo chiudendo la serie sul 7-3 a proprio favore. Il team Luna Rossa: “È stata davvero un’esperienza fantastica, complimenti a New Zealand per il lavoro eccezionale. Complimenti anche a noi: abbiamo dimostrato che possiamo farcela”.

Luna Rossa sconfitta in Coppa America

Auckland: il team New Zealand ha ottenuto il settimo punto nella finale contro Luna Rossa aggiudicandosi la 36esima America’s Cup di vela: L’equipaggio kiwi ha chiuso la serie sul 7-3 a proprio favore durante la decima regata.

“Questa non è una fine, Bertelli e Luna Rossa ci riproveranno. Grazie Italia per il supporto”, ha commentato il timoniere Francesco Bruni, che ha aggiunto: “È stata davvero un’esperienza fantastica, complimenti a New Zealand per il lavoro eccezionale.

Complimenti anche a noi: abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Siamo stati un po’ sfortunati negli ultimi giorni, ma abbiamo svolto un ottimo lavoro”.

Sono state regate incredibili, con momenti di spettacolo e sportività. Congratulazioni a ETNZ che ha dimostrato di essere la barca più veloce in questa competizione.#AmericasCup #LunaRossaPradaPirelli@Prada @Prada pic.twitter.com/jDxH7z79Yd — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) March 17, 2021

Il calore arrivato dall’Italia

“Grazie dell’opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un’esperienza che mi porterò nel cuore per sempre! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui! Grazie, grazie, grazie”, ha scritto Max Sirena, skipper di Luna Rossa, in un post sul proprio account Instagram.