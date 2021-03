Sorteggi dei quarti Champions League 2021, la diretta tv e streamig

I quarti di finale della Champions League 2021: il tabellone si compone con l'urne di Nyon.

L’urna di Nyon in Svizzera torna ad essere protagonista, anche in questa stagione fortemente turbata dall’emergenza sanitaria della pandemia. Il calcio, con tutti le limitazioni del caso, sta provando ad andare avanti ed è per questo che oggi, 19 marzo, alle 12 si andrà a definire con sorteggio il tabellone dei quarti di finale della Champions League 2021, con le 8 squadre rimaste nella competizione che guardano con grande attenzione e sperano in un accoppiamento favorevole.

A Nyon si deciderà anche lo schema delle semifinali e si capirà quale delle due squadre che arriverà alla finale del 29 maggio allo stadio Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dovrà considerarsi come la formazione che gioca in casa.

I sorteggi dei quarti di Champions League 2021

Trattandosi di un sorteggio per una fase avanzata della Champions League, non ci saranno particolari limitazioni ed è per questo che anche squadre provenienti dallo stesso campionato potrebbero ritrovarsi contro in un derby nazionale dal sapore europeo.

In tal senso potrebbero essere interessate le compagini inglesi del Liverpool, del Manchester City e del Chelsea, oppure le tedesche Borussia Dortmund e Bayern Monco. A completare il quadro c’è poi il Porto, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain.

Sorteggi di Champions League: dove vederli

I sorteggi dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 verranno trasmessi in TV su Sky, nello specifico sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200, 203 del satellite, 481 del digitale).

L’evento sarà visibile anche su Eurosat e quindi sulla piattaforma streaming DAZN,

In streaming i sorteggi potranno essere seguiti sul sito ufficiale dell’Uefa, oppure, sempre per gli abbonati Sky, ci sarà la possibilità sfruttare l’app Skygo. Stesso vale per Eurosport Player sull’app di DAZN.