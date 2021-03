Risultata positiva al Coronavirus, Martina Maccari moglie di Leonardo Bonucci si è lasciata andare ad un sfogo nelle stories di instagram.

“Ci stanno facendo vivere una vita di m***a”, queste le parole di sfogo della moglie di Leonardo Bonucci Martina Maccari che risultata positiva al Coronavirus, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Uno sfogo che è arrivato non a caso il giorno della festa del papà.

La moglie di Bonucci ha messo in luce come nonostante sia la festa del papà i figli non lo vedono da giorni. Al termine delle sue stories Martina Maccari ha auspicato di poter tornare alla normalità: “Ritengo che sia anche ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose un po’ meglio”, ha dichiarato.

Attraverso una serie di stories su Instagram, la moglie del noto calciatore Leonardo Bonucci Martina Maccari risultata positiva al Coronavirus, ha raccontato ai suoi followers ciò che sta vivendo in questo periodo di quarantena: “Aggiornamento sul mio stato di salute.

Ho passato un paio di brutti giorni, anche 3 forse ma con la terapia di prassi è andata meglio e sono piuttosto incazzata, perché ci stanno facendo vivere una vita di m***a”, ha dichiarato senza troppi giri di parole.

La moglie di Bonucci ha poi proseguito mettendo in evidenza come fosse la festa del papà e di come i suoi figli non vedessero il padre da diverso tempo: “Mi rode il c**o perché è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”.

Infine una riflessione: “Ritengo che sia anche ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose un po’ meglio per noi che siamo fortunati ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi”.