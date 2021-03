Juventus, al posto di Pirlo potrebbe arrivare Gasperini

Pirlo - Gasperini, il possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus.

La Juventus terza in classifica a dieci punti di distanza dall’Inter capolista, sembra essere sempre più tagliata fuori dal discorso scudetto, ancora di più dopo la sconfitta dello scorso turno di Serie A contro il Benevento in casa. La difficile situazione complica la posizione dell’ex centrocampista bianconero, oggi allenatore della Vecchia Signora, Andrea Pirlo finito più volte sul banco degli imputati nel corso di questa stagione per la sua scarsa esperienza come mister.

Le voci di mercato poi non aiutano di certo, con molti nomi che si sono rincorsi in queste settimane come possibili sostituti di Pirlo. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, in vetta ai desideri dei bianconeri per la panchina ci sarebbe Gian Piero Gasperini, oggi alla guida dell’Atalanta, squadra che la Juventus affronterà nell’ultima vera opportunità della stagione: la finale di Coppa Italia prevista il prossimo 19 maggio.

Juventus, ipotesi Gasperini al posto di Pirlo

Gasperini in questi anni all’Atalanta, e ancor prima al Genoa, ha dimostrato di saper lavorare bene con i giovani talenti e per questo potrebbe rappresentare il profilo ideale per la Juventus impegnata in un processo di ringiovanimento della rosa. C’è però un precedente che ha dato a Gasperini la nomea di allenatore grande con le piccole e piccolo con le grandi: la sua esperienza alla guida dell’Inter nella stagione 2011 fu un totale disastro tanto che venne esonerato dopo 4 partite e rimane nella storia nerazzurra l’unico allenatore a non aver collezionato nemmeno una vittoria in gare ufficiali.

Storie passate, certamente, ma che inevitabilmente potrebbero generare qualche pensiero ai piani alti della società bianconera.

Gasperini ha dalla sua però anni di grande valore con l’Atalanta, diventata una vera big della Seria A, e la fede calcistica da sempre e dichiaratamente bianconera. Al momento il suo arrivo a Torino è soltanto un’ipotesi, mentre sembra ormai certo l’addio di Pirlo a fine stagione.