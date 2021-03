Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, è morto a 19 anni in un incidente stradale: gravi i due amici che erano con lui.

Tragedia a Roma, dove nella serata di mercoledì 24 marzo 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita il giocatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini. Gli altri due ragazzi a bordo dell’auto su cui viaggiava sono invece ricoverati in gravi condizioni.

Incidente a Roma: morto Daniel Guerini

I fatti hanno avuto luogo all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Secondo le prime ricostruzioni i tre ragazzi di 19 anni stavano procedendo a bordo di una Smart For Four quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati contro una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno purtroppo dovuto constatare la morte della giovane promessa del calcio che aveva compiuto 19 anni da pochi giorni.

Troppo gravi infatti le ferite riportate nell’impatto che lo ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo. Gli operatori hanno invece trasferito all’ospedale in codice rosso i due amici che si trovavano con lui: uno è stato trasportato all’ospedale Tor Vergata e l’altro all’Umberto I. Meno gravi invece le condizioni del 68enne, rimasto sotto shock trasferito nella struttura più vicina.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La prima ipotesi è che una delle due auto o entrambe procedessero a alta velocità, ma è ancora tutto da stabilire.