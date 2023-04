Sporters, una app per invogliare i giovani a fare sport

Sporters, una app per invogliare i giovani a fare sport

Sporters, una app per invogliare i giovani a fare sport

Milano, 4 apr. (askanews) – Il tennista italiano Lorenzo Sonego, top 50 atp, 3 titoli vinti, fra i protagonisti di “Sporters”, una app pensata per avvicinare i giovani allo sport.

L’idea è di farlo attraverso le testimonianze di grandi sportivi e atleti, olimpici e paralimpici, che parlino non solo dei successi, ma della fatica, del sacrificio, delle difficoltà. Video clip che compongono una sorta di docu-serie ispirazionale a cui si aggiungono contenuti interattivi, vantaggi e premi per praticare sport o per vivere esperienze dal vivo con gli atleti.

Sporters è la Start up selezionata da WeSportUp, il primo acceleratore italiano a tema sport. I contenuti sono gratuiti e condivisibili.