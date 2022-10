Sposa arrestata per errore il giorno del matrimonio: interrotta la celebrazione

Una sposa viene arrestata per errore sull'altare: i carabinieri interrompono la celebrazione.

Una donna, nel giorno del suo matrimonio, è stata arrestata per errore. La vicenda, che è reale e non è frutto della fantasia di qualche regista, è accaduta a Seveso. Nel momento in cui stava pronunciando il fatidico “sì” di consenso, i carabinieri hanno interrotto il rito.

Sposa arrestata per errore il giorno del matrimonio: la vicenda

Come si è soliti dire, il matrimonio – che è uno dei giorni più belli della vita – per una donna di 42 anni si è trasformato in un incubo. Mentre si trovava sull’altare, per celebrare lo sposalizio con il rito civile, le forze dell’ordine le hanno notificato l’esecuzione di una misura cautelare in carcere, a causa di un cumulo di pene legate a reati di droga. In realtà, si trattava di un errore.

L’anomalia nei documenti

L’ordine errato di carcerazione è stato trasmesso dalla Procura di Monza, dal Tribunale brianzola, per una sentenza passata in giudicato, trascurando il fatto che ci fosse stato il ricorso in Appello. Per questo motivo, a Savesto, la 42enne è stata interrotta il giorno del suo matrimonio.

Ne conferma l’errore l’avvocato della sposa, interpellato dai carabinieri che hanno eseguito l’arresto e che si sono accorti, però, di un’anomalia presente nei documenti.

Accertato l’errore, la Procura ha subito ritirato il provvedimento.