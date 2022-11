Sposa tradisce il marito con il testimone durante il matrimonio: scoperti dal novello sposo

Festa di nozze interrotta dopo che lo sposo ha sorpreso la neomoglie in atteggiamenti molto "intimi" con il testimone. Succede in Serbia.

Non è finita bene una festa di nozze che è stata celebrata a Čačak, in Serbia. Un uomo infatti ha colto in flagrante la sposa che aveva appena sposato, a letto con il testimone della coppia. Una sorpresa decisamente amara che ha portato lo sposo ad annunciare agli invitati l’improvvisa interruzione delle celebrazioni del lieto evento terminate in modo alquanto surreale.

Sposa tradisce marito con il testimone: festa di nozze interrotta

Tutto sarebbe avvenuto nel giro di un attimo quando la cena non era stata ancora servita agli invitati. Stando a quanto si apprende, lo sposo sarebbe andato alla ricerca della moglie per via del ritardo di lei ad arrivare. Non appena ha aperto la porta si è ritrovato la sposa e il testimone in atteggiamenti “intimi”. Uno degli invitati al matrimonio ha poi spiegato alla testata locale Kurir: “Erano, per non dire altro, molto intimi”.

“La sposa è scappata insieme al testimone”

Lo sposo avendo scoperto il tradimento da parte della moglie ha interrotto i festeggiamenti. Rivolgendosi agli invitati li ha quindi esortati ad andare a casa e a riprendere i regali: “Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. La sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato”.

Si tratta di un esito che non è stato dunque indolore. L’uomo infatti ha cacciato moglie e amante. I due sposi si sono dovuti fare carico dei costi sostenuti per la cena del ristorante.