Durante un matrimonio, lo sposo guidava una golf car con a bordo la sposa, quando ha perso il controllo e ha investito una damigella.

Sposo perde il controllo dell’auto e investe la damigella: il video diventa virale

In Messico, più precisamente a Cancun, uno sposo ha investito inavertitamente una delle damigelle. L’uomo stava guidando una golf car con a bordo la sposa e ha perso il controllo dell’auto, andando contro le damigelle d’onore. L’automobile non si è fermata in tempo e ne ha colpita una. La vittima è letteralmente volata in aria, in un momento di grande spavento per tutti gli invitati. Il video è stato caricato su TikTok e in pochissimo tempo è diventato virale.

Il filmato è stato rimosso

Dopo essere stato condiviso al punto di diventare virale, il video è stato rimosso dall’account che lo aveva pubblicato. Nonostante questo continua a circolare sui social. “Quella con il vestito rosso è la suocera” ha voluto ironizzare un utente, parlando della damigella investita. Altri hanno paragonato la scena ad una delle riprese di Fast&Furious.