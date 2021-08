Spossatezza estiva: cause e migliori rimedi

La spossatezza estiva, quel senso di affaticamento e stanchezza che si avverte in estate, si combatte con rimedi a base di potassio e magnesio.

Per quanto l’estate sia bella e piacevole da vivere, capita che alcuni soggetti durante questo periodo e i giorni afosi vadano incontro a spossatezza. Un disturbo che porta a essere poco energici e attivi a cui è possibile rimediare con delle soluzioni a base naturale che aiutano a ritrovare l’energia di sempre e la voglia di fare cose.

Spossatezza estiva

L’estate è finalmente giunta portando con sé sole, caldo, vacanze e relax. Purtroppo, non tutti ne sono contenti e soddisfatti. In alcuni soggetti l’energia può scarseggiare e anche fare le valigie o una camminata diventa faticoso in quanto non si è energici a sufficienza. In questi casi si parla di spossatezza estiva, un disturbo che accomuna diverse persone.

Una sensazione molto comune soprattutto quando le temperature e il caldo tendono ad aumentare.

Capita di svegliarsi stanchi e affaticati come se non si fosse neanche andati a dormire e si fosse passata una notte insonne. Il cambio di temperatura e l’arrivo della bella stagione mettono a dura prova diversi soggetti che non trovano le forze per fare nulla.

Per mantenersi attivi ed energici, bisogna dare al proprio fisico il giusto apporto di proteine e sali minerali che sono utili. Bere liquidi freschi, quali acqua, succhi e anche centrifughe, è sicuramente importante.

Bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno, anche se non si ha lo stimolo della sete. Bisogna anche fare attenzione all’alimentazione consumando cibi leggeri e freschi.

Per recuperare l’energia e affrontare il periodo dovuto alla spossatezza estiva, è molto importante integrare la propria alimentazione e liquidi con degli integratori a base di potassio e magnesio che danno il giusto apporto al fisico e all’organismo. Sono tutti elementi che assicurano una buona parte del fabbisogno quotidiano in modo da riprendere la voglia di fare le cose di sempre.

Spossatezza estiva: cause

Prima di capire quali rimedi adottare e gli integratori migliori, è bene conoscere quali sono le cause per cui si avverte la spossatezza estiva che impedisce di fare qualsiasi cosa. Il senso di stanchezza e di spossatezza che si avverte in estate dipende da vari fattori che sono tutti dovuti alle temperature della stagione e agli alti tassi di umidità.

Durante questo periodo, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi in modo da permettere una maggiore dispersione del calore interno e questo comporta a ridurre la pressione arteriosa che porta una minore reazione agli stimoli esterni e alle attività da svolgere ogni giorno. Oltre al senso di stanchezza, si va incontro anche a un affaticamento muscolare e difficoltà a concentrarsi.

L’aumento della temperatura corporea attiva dei meccanismi che, a lungo andare, sono i responsabili della spossatezza estiva. Oltre al sole e alle alte temperature, vi è anche la sudorazione che causa una notevole perdita di sali minerali, in particolare magnesio e potassio. Sudando si va incontro a disidratazione, crampi muscolari e affaticamento.

Con il caldo, la pressione arteriosa tende a diminuire anche di molto e i disturbi possono andare dalla difficoltà di concentrarsi sino agli svenimenti che durante il periodo estivo possono essere particolarmente frequenti. Bere più del sole e aggiungere degli integratori può aiutare a essere nuovamente energici.

Spossatezza estiva: rimedi

