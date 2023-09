Spot Esselunga, è polemica: l'opinione di Sonia Bruganelli

In queste ore il nuovo spot pubblicitario di Esselunga ha destato non poche polemiche in rete e sulla questione è intervenuta anche Sonia Bruganelli che, com’è noto, ha annunciato solo alcuni mesi fa la fine della sua relazione con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: lo spot di Esselunga

Il nuovo spot pubblicitario di Esselunga è incentrato su una famiglia composta da due genitori separati e una bambina e, sui social, ha destato non poche polemiche. Anche l’ex volto del GF Vip, Sonia Bruganelli, ha deciso di dire la sua in merito alla questione e ha condiviso un messaggio di Massimo Gramellini (dal Corriere della Sera) in cui si legge:

“Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l’istituto del divorzio. Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un’adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi.”

La conduttrice ha condiviso insieme al post di Gramellini anche l’emoticon degli applausi e ha lasciato intendere dunque quale sia la sua opinione sul discusso spot della catena di supermercati. Solo alcuni mesi fa Sonia Bruganelli ha annunciato la sua separazione da Paolo Bonolis, con cui ha però mantenuto rapporti amichevoli.