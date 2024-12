Spotify celebra un anno di musica, podcast e passioni con Wrapped

Milano, 4 dic. (askanews) – Dicembre è un mese di bilanci e di festeggiamenti. Ed è il momento più atteso dell’anno per la community di Spotify: con il lancio di Wrapped 2024, la campagna che celebra un anno di musica, podcast e passioni condivise dagli utenti. “Oggi lanciamo Wrapped, il nostro ringraziamento annuale agli artisti, ai creator, ma soprattutto a tutti gli utenti di Spotify che sono già più di 650 milioni in tutto il mondo. Wrapped non è altro anche che una celebrazione di un anno di musica, di podcast, di passioni – ha spiegato Federica Tremolada, Managing Director Europe Spotify – quest’anno Wrapped compie 10 anni, 10 anni in cui gli utenti hanno un ruolo chiave nel battere record e anche definire tendenze culturali sia a livello locale che a livello mondiale”.

“L’artista più ascoltata a livello globale si riconferma essere Taylor Swift – ha rivelato – Quando guardiamo al panorama italiano, gli italiani confermano la loro passione per la musica locale. La Top Ten è interamente composta da canzoni italiane. Jeolier è l’artista più ascoltato durante l’anno, mentre Anna è l’artista donna più ascoltata per il 2024. I Maneskin si riconfermano essere gli artisti italiani più ascoltati all’estero. Continua anche la crescita dei podcast e il True Crime si riconferma essere uno dei generi più amati dagli italiani. “Elisa True Crime” è stato il podcast più ascoltato durante l’anno seguito da “Indagini” di Stefano Nazzi”.

Attraverso un’esperienza personalizzata disponibile direttamente sull’app di Spotify, Wrapped 2024 propone funzionalità innovative che rendono questa edizione ancora più immersiva, tra cui un’analisi dell’evoluzione dei propri gusti musicali.