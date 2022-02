Spotify ha rivelato che Mahmood e Blanco i primi artisti in classifica con “Brividi”, che risulta essere il brano più ascoltato al mondo.

L’effetto Sanremo prosegue anche dopo la fine della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana. Dopo il successo dei Maneskin lo scorso anno, infatti, pare che anche Mahmood e Blanco con il loro brano Brividi stiano intraprendendo il medesimo percorso.

Spotify, Mahmood e Blanco primi in top 10: Brividi è il brano più ascoltato al mondo

In seguito alla loro vittoria alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, pare che Mahmood e Blanco si stiano apprestando a seguire lo stesso percorso che nel 2021 ha riguardato i Maneskin. Al termine della kermesse canora, il duo sta cominciando a riscuotere un enorme successo, scalando la classifica mondiale. Il loro brano Brividi, infatti, risulta essere uno dei brani più ascoltati su Spotify.

Sulla piattaforma, la canzone ha conquistato il primo posto nella Top Songs Debut Global: il traguardo raggiunto significa che, nella settimana del suo debutto, il brano ha registrato il più alto numero di ascolti al mondo nel periodo 4-6 febbraio.

Gli altri artisti italiani in top 10 su Spotify

L’annuncio relativo al successo di Brividi su Spotify è stato rivelato dalla stessa piattaforma di streaming musicale che ha postato la notizia sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Osservando il post condiviso da Spotify, tuttavia, è possibile osservare che Mahmood e Blanco non sono gli unici cantanti italiani che compaiono nella top 10 della classifica dei brani più ascoltati al mondo. In ottava posizione, si trova Irama con Ovunque Sarai; in nona posizione, c’è La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao; mentre la decima posizione è stata conquistata da Elisa con O Forse Sei Tu.

Non resta altro che attendere maggio e l’esibizione di Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino per scoprire se il duo riuscirà a ripetere la doppietta dei Maneskin e conquistare il titolo di vincitori dell’evento.