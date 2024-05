Spotify, nel 2023 royalties per 126 milioni per gli artisti italiani

Roma, 16 mag. (askanews) – Loud&Clear, il report annuale di Spotify sull’economia dello streaming musicale, ha diffuso per la prima volta una serie di insight dedicati al mercato italiano. Il report fa luce sull’evoluzione del settore e sulla crescita degli artisti italiani, di cui aumentano gli ascolti, il successo e gli introiti – in Italia e all’estero.

Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe Spotify: “I dati ci fanno vedere come Spotify stia facendo crescere gli artisti italiani proprio in Italia. L’80% infatti degli artisti presenti ogni giorno nella Top-50 nel 2023 sono stati artisti italiani. Più ascolti significa anche più ricavi: il numero infatti di artisti che solamente da Spotify hanno avuto più di 10.000 euro di ricavi è più che triplicato negli ultimi sei anni, mentre quelli che hanno avuto più di 50.000 euro di ricavi è più che quadruplicato”.

Il mercato italiano ha avuto infatti un tasso di crescita nel 2023 del 18.8% – fra i più alti al mondo – ed è ora il terzo in Europa per dimensione (Fimi). Ma il tasso di crescita dei ricavi generati dagli artisti italiani tramite Spotify è addirittura superiore, e si attesta al 20%. “Se guardiamo all’industria musicale italiana in generale – ha spiegato Tremolada – il totale delle royalties generate dagli artisti italiani è stato circa di 126 milioni di euro solamente da Spotify, e nell’arco temporale degli ultimi sei anni il dato è cresciuto di più del 400%”

Oltre ad aumentare il numero di artisti musicali che generano ricavi e ridurre quindi le diseguaglianze, dal rapporto emerge anche come Spotify stia aiutando ad abbattere le barriere linguistiche nella musica a livello globale: “Un altro dato interessante – ha concluso Tremolada – è che gli artisti italiani stanno avendo sempre più successo anche all’estero: il 50% infatti dei loro ricavi deriva da scolti che sono stati fatti fuori dal nostro paese”.

E l’Italia esporta musica di ogni genere: dalla dance al pop, dalla musica classica al rap. La classifica dei 10 più ascoltati all’estero nel 2023 (dati Wrapped) comprende infatti M neskin, Meduza, il pianista Ludovico Einaudi, Gabry Ponte e il genio della musica barocca Antonio Vivaldi. E ancora Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gigi D’Agostino Andrea Bocelli e Baby Gang.