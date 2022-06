Spread: Tajani, 'Bce acquisti titoli Stato se supera un certo livello'

Bruxelles, 23 giu. (Adnkronos) – "Riteniamo che la Bce debba adottare una serie di iniziative che permettano di limitare lo spread. Una posizione forte della Banca centrale europea che, per esempio, decida di acquistare titoli di Stato quando si supera un certo livello dello spread, permetterebbe di calmierare la situazione e di rallentare l'inflazione, perchè i mercati di fronte ad una posizione decisa da parte della Banca centrale europea farebbero marcia indietro, così come è stato fatto quando Draghi parlò di whatever it takes.

Si può ancora da parte della Banca centrale europea fare molto per frenare l'inflazione". Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, parlando con i giornalisti a Bruxelles.