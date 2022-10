Spunta a Napoli il bonus funerale: “650 euro da detrarre per chi ha un ISEE sotto ai 30mila euro”

La curiosa proposta di una nota azienda di onoranze funebri di Napoli ha "anticipato" il Governo. Si tratta del bonus funebre: in cosa consiste.

“Siamo vicini alle famiglie”, è questo lo slogan usato da una nota azienda di onoranze funebri del napoletano che, attraverso un cartellone, ha sponsorizzato un bonus alquanto curioso. Si tratta del bonus funerale e, come viene spiegato dalla stessa azienda nella pubblicità, consiste in 650 euro da detrarre direttamente sul costo del funerale.

Chi sono i destinatari di questo bonus?

Leggendo il cartellone possiamo trovare diverse informazioni, a cominciare da chi potrebbe beneficiare di questa iniziativa. Potranno infatti farne richiesta tutte le famiglie con un ISEE superiore ai 30mila euro. Non solo. L’azienda ha anche specificato che, tale “promozione”, non è circoscritta alla sola Casoria, città dove la nota ditta funeraria ha sede, ma in generale in tutti i comuni.

Un cartellone attento alla “sfortuna”

I più attenti, infine, non avranno potuto fare a meno di notare che sul cartellone in questione spicca più di tutto il corno rosso che allontana la sfortuna e che, notoriamente è particolarmente diffuso in Campania. Nemmeno a dirlo la parola bonus di colore rosso è stata stampata a caratteri cubitali, insomma dettagli che ci dicono molto di questa pubblicità e di come è stata diffusa.