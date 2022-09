Spunta un dinosauro a Times Square per la decarbonizzazione

New York, 22 set. (askanews) – Il dinosauro Frankie ruggisce in mezzo a Times Square a New York con un grande cartello al collo su cui è scritto “Non scegliere l’estinzione”.

Una simpatica provocazione per esortare le economie mondiali ad abbandonare i sussidi ai combustibili fossili come parte della campagna lanciata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

“Vogliamo fare più rumore possibile questa settimana, mentre abbiamo la possibilità di concentrare l’attenzione del mondo sulle Nazioni Unite e cercare di spostare l’ago della bilancia su questo tema, la decarbonizzazione della nostra economia”, ha affermato Boaz Paldi, direttore creativo dell’UNDP.

Lo scorso anno lo stesso dinosauro era stato protagonista di un cortometraggio promozionale e aveva tenuto un discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’ambiente.