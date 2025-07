Srebrenica, l'omaggio alle vittime a 30 anni dal genocidio

Srebrenica, 11 lug. (askanews) – Immagini dal cimitero di Srebrenica-Potocari dove molte persone arrivano per rendere omaggio alle tombe dei propri cari nel giorno del 30esimo anniversario del genocidio.

La città bosniaca commemora la ricorrenza del massacro perpetrato dalle forze serbe di Bosnia: 8.000 bosniaci musulmani vennero sterminati in pochi giorni nel luglio 1995.

Fu uno dei peggiori massacri commessi sul suolo europeo dalla Seconda Guerra Mondiale.

Sul genocidio di Srebrenica esiste una responsabilità collettiva, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 30esimo anniversario. “Una tragedia che, a dispetto delle migliori speranze, fu emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovamente l’Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l’orrendo vessillo della ‘pulizia etnica’ sotto il pretesto di affermazioni nazionalistiche, in un’area – i Balcani – caratterizzata da sempre dall’essere crogiolo di incontro e convivenza tra i popoli e le culture” ha detto il capo dello Stato.