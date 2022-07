Sri Lanka: i manifestanti occupano il palazzo del presidente e fanno il bagno nella sua piscina

Migliaia di manifestanti hanno occupato il palazzo del presidente dello Sri Lanka dove alcuni hanno banchettato e si sono tuffati nella piscina

Caos in Sri Lanka dove migliaia di manifestanti hanno occupato il palazzo del presidente che nel frattempo è fuggito in elicottero. Intanto, dopo l’ondata di proteste, si è dimesso il primo ministro Ranil Wickremesinghe.

Sri Lanka, le manifestazioni contro il Presidente

Le manifestazioni di protesta di questi giorni – contro la grave crisi economica che affligge il Paese e l’inflazione da record- hanno raggiunto il loro culmine nella giornata di sabato, gettando lo Sri Lanka nel caos.

Ieri era stato decretato il coprifuoco per scoraggiare i dimostranti che chiedevano le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa ma il divieto era stato ritirato dopo le proteste che ne erano seguite, a cominciare dai partiti di opposizione.

Assalto alla residenza del presidente

Migliaia di manifestanti hanno assediato la residenza del presidente. Le immagini che stanno girando in queste ultime ore mostrano i manifestanti che banchettano negli alloggi presidenziali e altri che fanno il bagno nella piscina.

Le informazioni sono ancora frammentarie ma secondo fonti della Difesa, il presidente sarebbe fuggito in elicottero poco prima dell’assalto e “portato in un luogo sicuro” anche se ovviamente non è stato specificato di quale si tratti.

Si dimette il primo ministro

Intanto, dopo l’ondata di proteste, si è dimesso il primo ministro Ranil Wickremesinghe. Lo ha reso noto il suo ufficio, citato da media locali, affermando che la decisione è stata presa dopo le richieste da parte dei leader dei partiti presenti in Parlamento, che ora intendono formare un governo di unità nazionale.

(Immagine da video twitter)