Sri Lanka, nel palazzo presidenziale occupato: tuffi e proteste

Milano, 13 lug. (askanews) – I manifestanti in Sri Lanka hanno occupato in pianta stabile il palazzo presidenziale, dopo aver fatto irruzione durante una protesta contro il governo. Da simbolo del potere coloniale per oltre 200 anni a simbolo della protesta popolare contro la peggior crisi economica conosciuta dal Paese.

I manifestanti stazionano nei giardini, fanno tuffi nella piscina: ci sono famiglie, bambini.

Il presidente intanto ha lasciato il Paese ed è scappato alle Maldive.