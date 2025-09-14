Sri Lanka trionfa contro il Bangladesh nel 2025 Asia Cup

Il Sri Lanka ha aperto la sua avventura nella 2025 Asia Cup con una vittoria netta per sei wicket contro il Bangladesh, disputata ad Abu Dhabi. Questo successo rappresenta un inizio promettente per la squadra, che punta a un grande torneo. Pathum Nissanka ha brillato come protagonista, diventando il batter più veloce dello Sri Lanka a raggiungere i 2000 run nel formato T20.

La Prestazione di Pathum Nissanka

Nissanka ha dimostrato un controllo eccezionale durante la partita, colpendo 50 runs in sole 34 palle, contribuendo in modo significativo al punteggio finale di 140-4. Con il suo stile di battuta fluido, ha colpito sei fours e un six, raggiungendo il traguardo dei 2000 run nel suo 68° inning, battendo il precedente record di Kusal Perera, che lo aveva fatto in 76 inning.

Questa performance è stata cruciale, soprattutto dopo che il Bangladesh, che aveva già vinto la sua prima partita contro Hong Kong, ha faticato a trovare il ritmo iniziale, perdendo rapidamente i suoi due battitori di apertura. La strategia di Nissanka nel controllare i lanci dei lanciatori avversari ha dimostrato la sua crescente maturità come batter.

La Risposta del Bangladesh

Nonostante un inizio disastroso, il Bangladesh ha cercato di rimanere in partita. Dopo aver perso entrambi gli opener, Nuwan Thushara e Dushmantha Chameera hanno messo in seria difficoltà il batting avversario. Tuttavia, Shamim Hossain e Jaker Ali hanno combinato un’ottima partnership da 86 runs, cercando di risollevare le sorti della partita. Hossain ha segnato 42 runs, mentre Ali ha totalizzato 41.

La squadra ha chiuso a 139-5, ma il punteggio non è stato sufficiente per competere con l’ottima prestazione di Sri Lanka. Il capitano Litton Das è stato eliminato in modo inaspettato, compromettendo ulteriormente le speranze del Bangladesh.

Ritorno di Wanindu Hasaranga

Il rientro di Wanindu Hasaranga nella formazione ha avuto un impatto significativo. Dopo aver saltato la precedente serie contro Zimbabwe per infortunio, ha registrato figure di 2-25, dimostrando di essere tornato in forma. La sua abilità nel lanciare ha creato scompiglio tra i battitori avversari, e avrebbe potuto ottenere un altro wicket se non fosse stato per un fortunato salvataggio di Jaker, che ha sfiorato il wicket in un’azione spettacolare.

Con la pressione crescente, il Bangladesh è scivolato a 53-5 nel decimo over, segnando un netto cambio di momentum nella partita. Chameera ha concluso con statistiche impressionanti, limitando il Bangladesh a un punteggio modesto, mentre il resto della squadra ha lottato per tenere il passo.

In definitiva, la vittoria del Sri Lanka rappresenta non solo un inizio forte per il torneo, ma anche un chiaro segnale di forza e determinazione. Con giocatori chiave come Nissanka e Hasaranga in forma, le prospettive sembrano brillanti per il futuro della squadra nella 2025 Asia Cup.