"Sta graffiando la macchina di una persona anziana": il video denuncia sui social dei parcheggiatori abusivi a Napoli

Ti graffiano la macchina e ti sgonfiano le ruote le ruote. Queste sono solo alcune conseguenze a cui si va incontro a causa dei parcheggiatori abusivi “disonesti”, come commenta chi gira il video. E le tariffe sono da paura: 3 euro per dieci minuti. E se non ce li hai, ti lasciano all’entrata: “Va bene dai, fa niente, lascia la macchina qua, cosa può succedere?”