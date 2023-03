Sta per partorire ma è bloccata nel traffico. La polizia la scorta fino all’ospedale

Sta per partorire ma è bloccata nel traffico. La polizia la scorta fino all...

Sta per partorire ma è bloccata nel traffico. La polizia la scorta fino all...

Sta per partorire ma è bloccata nel traffico. La polizia la scorta fino all...

Ha rischiato di partorire nel traffico. La donna è stata scortata dagli agenti della polizia fino all’ospedale

Donna stava per partorire nel traffico

Sabato 25 marzo, intorno alle 22, un uomo ha provato in tutti i modi a trasportare sua moglie, alla quale si erano rotte le acque, al pronto soccorso dell’Ospedale San a Gerardo di Monza. Il traffico però aveva fermato la sua corsa. L’uomo temendo che le condizioni di salute della neomamma potessero precipitare ha chiesto aiuto alla polizia.

Il marito si è rivolto agli agenti della polizia

Il marito della donna si è rivolto agli agenti della squadra Volanti dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico che quella sera erano in servizio in viale Lombardia. L’uomo ha detto agli agenti che a sua moglie si erano rotte le acque e che doveva andare d’urgenza in ospedale.

Leggi anche Donna partorisce sull’Intercity notte Torino – Lecce

La polizia ha scortato la partoriente

I poliziotti non hanno esitato un attimo nell’aiutare la coppia. Infatti, gli agenti hanno acceso la volante e le sirene e hanno fatto strada alla coppia di neogenitori. In breve tempo la donna è arrivata in ospedale ed è stata affidata ai medici. Poche ore dopo è nata la piccola.

Gli agenti che hanno scortato la coppia hanno voluto vedere la neonata e ieri sono andati nel reparto di ostetricia a conoscere la piccola.

Ti potrebbe interessare Deve partorire, ma c’è traffico: bimba nasce nel parcheggio