Stadio Firenze, la proposta di Renzi per rifare il Franchi

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Arriva la proposta di Matteo Renzi per rifare lo stadio Franchi di Firenze senza far ricorso ai fondi Pnrr. "Io sono uno sfegatato tifoso. Lo stadio Artemio Franchi è – ed è giusto dirlo – un monumento nazionale. È vincolato nelle curve, è vincolato nella torre di Maratona, è vincolato nelle scale elicoidali del Nervi, è vincolato nella facciata della tribuna d'autorità e d'onore. Molto recentemente, nel 2020-2021, è stato vincolato persino sulle curve… Ora, chi conosce Firenze mi deve trovare un solo esperto di arte, di turismo e di cultura che venga a Firenze per vedere la curva Ferrovia…'', dice il leader di Italia Viva nel suo intervento in Aula a palazzo Madama dopo l'informativa del governo sul Pnrr.

"Vengo alla proposta, e ho chiuso. C'è -sottolinea l'ex premier- un uovo di Colombo potenziale e noi siamo propositivi. Signor presidente e, per suo tramite, signor ministro, noi abbiamo 55 milioni dei fondi europei. Il sindaco di Firenze legittimamente eletto scelga tra le case popolari, le scuole e i parchi su cosa investire questi 55 milioni. Scelgano il sindaco e l'amministrazione, non noi. I 90 milioni che il MiC (il ministero dei Beni culturali) ha messo sul fondo complementare vadano alle opere culturali che servono a Firenze: alla Biblioteca nazionale, all'Opificio delle pietre dure, agli Uffizi, che sono rilevanti almeno quanto la curva Ferrovia".

"Si permetta, tutti insieme -rimarca Renzi- di eliminare il vincolo, non sulle scale elicoidali, non sulla tribuna, non sulla torre di Maratona, ma solo sulle curve, così che lo stadio, come accade in tutto il mondo, lo facciano i privati coi soldi dei privati. A quel punto, salviamo i 55 milioni del PNRR, salviamo i 90 milioni del Ministero dei beni culturali, che vanno finalmente agli interventi che servono a Firenze, e non ci facciamo ridere dietro da tutta Europa. Mi sembra una proposta di buon senso", conclude l'ex presidente del Consiglio.