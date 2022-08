Stadio intitolato a una serial killer, gaffe in Inghilterra: chi era Rose West

Il Southend United, club della quinta divisione inglese ha per sbaglio intitolato un settore dello stadio a una serial killer degli anni '80.

A volte le coincidenze possono provocare problemi burocratici di una certa rilevanza, come dimostra il caso dello stadio del Southend United intitolato per sbaglio a Rose West, famosa serial killer inglese arrestata negli anni ’90.

La squadra della quinta divisione, infatti, ha intitolato le tribune del Roots Hall alla spietata assassina, ma chiaramente senza intenzione.

Tutto è cominciato qaunto la società ha concesso i “naming rights”, ossia i diritti per l’intitolazione del settore ovest dellimpianto agli agenti immobiliari Gilbert e Rose.

Il club sul proprio account twitter ha scritto che parlerà con la compagnia immobiliare per “trovare una diversa disposizione delle parole” per il settore in questione, onde evitare ulteriori gaffe.

Chi era Rose West

Rose West è riconosciuta come tra i serial killer più famosi e crudeli d’Inghilterra. La 68enne alla fine degli anni ’80 con la complicità del marito Fred aveva torturato e ucciso babysitter, bambini presi per strada e inquilini seppellondoli in cantina o sotto la loro casa di Gloucetser soprannominata “La casa degli orrori“.

Nel 1987 la coppia aveva ucciso anche la figlia maggiore Heather e vennero arrestati nel 1994 con l’accusa di 10 omicidi per la donna che a livello legale si è tramutato in un ergastolo che tuttora sta scontando. Il marito invece dopo un anno di carcere si era tolto la vita nel 1995.