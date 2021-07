Stadio, malore per Gaetano Curreri sul palco: è ricoverato in terapia intensiva

Malore per Gaetano Curreri, che durante un concerto è improvvisamente svenuto sul palco: fonti ufficiose parlano di un ictus.

Paura per Gaetano Curreri degli Stadio, che mentre stava cantando ad un concerto a San Benedetto del Tronto ha accusato un malore improvviso ed è svenuto sul palco. Lo spettacolo è stato subito sospeso per permettere i soccorsi del 118 che l’hanno trasportato urgentemente in ospedale dove l’artista è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Malore per Gaetano Curreri

I fatti hanno avuto luogo nella serata di venerdì 30 luglio sul palco di piazza Piacentini, dove il leader degli Stadio si stava esibendo assieme al Solis String Quartet per la rassegna “Nel cuore, nell’anima”. Intorno alle 23, mentre stava eseguendo un bis di Piazza Grande di Lucio Dalla, Curreri non è più riuscito a leggere il testo dal leggio e si è accasciato. I suoi compagni musicisti sono intervenuti al volo e i medici presenti sul posto gli hanno prestato le prime cure per poi trasferirlo in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Malore per Gaetano Curreri: “Ricoverato in terapia intensiva”

Gli Stadio hanno reso note le sue condizioni attraverso un post su Facebook, dove hanno specificato che il cantante si trova stabile in terapia intensiva. “Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto“, hanno aggiunto. Al momento non si hanno notizie certe su cosa possa aver colpito Curreri, ma fonti ufficiose parlano di un probabile icuts.