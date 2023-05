Stadio Maradona, possibile ampliamento a 70mila posti. Manfredi: "La capienza non è più sufficiente"

Il Napoli pensa in grande. Dopo la vittoria del Campionato, il Comune (proprietario dell’impianto) torna a pensare alla possibilità di riportare lo stadio Maradona a una capienza di 70mila posti.

L’ipotesi di riapertura del terzo anello

A confermare l’ipotesi, subito dopo la vittoria dello scudetto da parte del club azzurro, è stato il sindaco Gaetano Manfredi. L’idea principe è quella di riammodernare il terzo anello – chiuso da decenni – e riaprirlo al pubblico, non escludendo inoltre interventi strutturali che possano rendere allo stadio quella maestosità che vi si respirava un tempo: quando fu stato inaugurato, l’impianto di Fuorigrotta conteneva, rigorosamente in piedi, circa 90mila persone. Era il 2 dicembre 1959, si chiamava «stadio del Sole» (fino al 1963, quando il Comune impose il nome di «stadio San Paolo», in onore del santo Paolo di Tarso) e vide subito gli azzurri affermarsi sui bianconeri con un 2-1.

Da quasi 90mila posti a meno di 55mila

Nonostante i vari lavori di manutenzione compiuti negli anni, la capienza di 85.012 posti a sedere rimase a lungo invariata. Fino al 1990, quando un importante restyle, tra cui la copertura, ridusse la capienza ufficiale a 72.810 posti. Nel 2005, la chiusura del terzo anello rimpicciolì ulteriormente il numero portandolo a 60.240. Coi lavori di preparazione all’Universiade, nel 2019 divennero ancora di meno (54.726).