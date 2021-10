Stadio Milano: Bestetti (Fi), 'demolizione San Siro pagina molto triste per città'

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – "L'annuncio del sindaco Sala di aver raggiunto un accordo con Milan e Inter per demolire lo stadio Meazza rappresenta una pagina molto triste per la città di Milano e per il calcio italiano". Così in una nota Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia.

"La legittima richiesta delle società di calcio di ammodernare lo stadio e realizzare nuovi servizi accessori per incrementare i ricavi – prosegue Bestetti – poteva essere ampiamente soddisfatta intervenendo sull'attuale impianto, così come dimostrato da numerosi autorevoli progetti di riqualificazione, uno dei quali commissionato proprio dall'Inter". Demolire quello che è "un monumento di Milano e dell'Italia nel mondo, è un vero abominio, che appare ancora più inaccettabile considerando l'artificioso e pretestuoso rinvio della decisione dopo le elezioni, per non assumersi la responsabilità davanti ai milanesi di una scelta così dolorosa".

Dalle dichiarazioni del sindaco, osserva, "non emerge alcun riferimento al fondamentale tema degli investimenti nel quartiere circostante. Mi auguro che qualcuno non stia davvero pensando di investire 1,2 miliardi di euro solo all'interno del perimetro dello stadio, senza destinare nulla all'ambito limitrofo, dove ricordo si trova anche il critico quartiere di Piazzale Selinunte, sprecando in malo modo un'occasione irripetibile. Prima di assumere formalmente qualsiasi decisione – conclude Bestetti – mi auguro quindi che la Giunta abbia il buon gusto di sottoporre al Consiglio comunale i termini della questione, per rispetto dei Consiglieri e di tutti i milanesi".