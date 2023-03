Stadio Milano: cittadini contro progetto Milan, domenica catena umana intorno a La Maura

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - I milanesi scendono in campo per difendere l'area verde dell'ippodromo La Maura dal rischio di cementificazione derivante dalla possibile costruzione del nuovo stadio del Milan. L'iniziativa, "nata dalla mobilitazione dei cittadini e di numerose asso...

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – I milanesi scendono in campo per difendere l'area verde dell'ippodromo La Maura dal rischio di cementificazione derivante dalla possibile costruzione del nuovo stadio del Milan. L'iniziativa, "nata dalla mobilitazione dei cittadini e di numerose associazioni locali, senza schieramenti, senza bandiere, nel solo interesse della comunità", come sottolineano gli organizzatori, si terrà domenica prossima, 19 marzo, alle ore 15 e ha già ottenuto l'adesione di Wwf Lombardia, Italia Nostra Milano, Lipu e Centro di Forestazione urbana.

L'idea è quella di coinvolgere "1.300 persone per circondare l’Ippodromo in un grande abbraccio e difendere questo prezioso polmone verde dal progetto di un nuovo stadio ventilato dalla società finanziaria proprietaria del Milan".

Del resto, evidenziano gli organizzatori, "è inutile parlare di crisi climatica, costringere le persone a cambiare auto e annunciare forestazioni urbane se poi, di fronte a una scelta simile, si tentenna".