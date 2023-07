Stadio Milano: Roggiani (Pd), 'vincolo voluto da governo, centrodestra collabori a soluzione'

Stadio Milano: Roggiani (Pd), 'vincolo voluto da governo, centrodestra c...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Sulla vicenda dello stadio di San Siro, il centrodestra smetta di lanciare accuse che non servono a nulla, tantomeno a risolvere la questione. Le polemiche servono a poco visto che a invocare il vincolo per lo stadio sono stati loro. È il vincolo è stato fortemente voluto dal sottosegretario Sgarbi. L’auspicio adesso è che ora tutti collaborino realmente per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte". Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Partito democratico a Milano.