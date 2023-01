Stadio Milano: Salvini, 'inaugurazione Olimpiadi, poi si faccia struttura moderna'

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Conto che l'inaugurazione si faccia al Meazza perché è giusto così, che poi si coinvolga anche Verona con l'Arena per le Paraolimpiadi e conto che finisca il dibattito anche troppo lungo sui nuovi stadi per Milano e si parta con i la...

(Adnkronos) – "Conto che l'inaugurazione si faccia al Meazza perché è giusto così, che poi si coinvolga anche Verona con l'Arena per le Paraolimpiadi e conto che finisca il dibattito anche troppo lungo sui nuovi stadi per Milano e si parta con i lavori, a Milano, Sesto San Giovanni, ovunque, però serve uno stadio moderno, sicuro, green, in contatto con la città". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un sopralluogo alla stazione Cadorna a Milano.

"Io spero che il Comune di Milano non dica più no al progetto di riqualificazione del quartiere San Siro. Comunque le Olimpiadi ci saranno e porteranno almeno 5 miliardi di euro a Milano e in Lombardia" conclude Salvini.