Staffelli, aggressione durante il servizio di Striscia: "Questa è violenza!"

Valerio Staffelli ha realizzato un servizio per Striscia la Notizia incentrato sui saloni di bellezza che non emettono regolare scontrino e una sua collaboratrice ha finito per essere aggredita da una parrucchiera.

Valerio Staffelli: aggressione durante un servizio

Valerio Staffelli si è occupato di evasione fisale in un servizio per Striscia La Notizia e, grazie alle segnalazioni dei suoi fan, si è recato in alcuni saloni di bellezza di Milano mettendo i gestori con le spalle al muro in caso di mancato scontrino. Una sua collaboratrice ha finito per essere aggredita da una parrucchiera una volta che la donna ha compreso che lei fosse una complice dell’inviato: “Perché l’ha aggredita? Non si può fare, questa qui è violenza”, ha tuonato Staffelli prendendo le difese della sua collaboratrice dopo quanto accaduto.

Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e, al termine del servizio di Staffelli, il conduttore Ezio Greggio ha ironizzato sulla questione affermando: “Occhio a volte gli scontri con i parrucchieri possono prendere una brutta piega”.

Le aggressioni a Striscia

Non è la prima volta che Valerio Staffelli ed altri inviati di Striscia la Notizia rischiano di essere aggrediti per i loro servizi tv. Vittorio Brumotti, altro celebre inviato del Tg satirico, ha più volte subito violente aggressioni (a volte anche con armi da fuoco) per i suoi servizi contro spaccio e criminalità organizzata realizzati propio per Striscia la Notizia.