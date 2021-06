Stagionali, Orlando: reddito cittadinanza non diventi ostacolo

Roma, 3 giu. (askanews) – Allarme mancanza di lavoratori stagionali e preferenza per il reddito di cittadinanza? Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, margine del Festival dei tulipani di seta nera, spiega:

“Se li pagano 300 euro come è stato raccontato, è possibile. Credo che non corrisponda del tutto al vero questa narrazione, si tratta di evitare che il reddito di cittadinanza diventi in qualche modo un ostacolo e su questo stiamo lavorando però bisogna anche guardare al fatto che un ostacolo significativo possono essere le retribuzioni eccessivamente basse o il mancato rispetto delle norme contrattuali”.