Beluga è la prima barca a vela al mondo stampata in 3D in monoscocca con materiale riciclato. Francesco De Stefano, Co-Founder and CEO di Caracol, spiega come il sistema di Additive Manufacturing robotico della pmi lombarda ha saputo realizzare questo progetto con l’utilizzo di MyReplast, il materiale riciclato prodotto da NextChem.