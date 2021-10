StampaeStampe.it, la stampa digitale online per chi vuole la massima qualità

Digitando StampaeStampe.it, è semplice approfittare di una proposta di servizi di stampa digitale che si rivolgono all’intero territorio nazionale ed europeo.

Per chi desidera una stampa digitale online di alta qualità, fruibile in tanti formati, dagli sticker personalizzati agli striscioni, StampaeStampe.it mette a disposizione un’esperienza d’acquisto in cui tempi certi si legano a tecnologie all’avanguardia e il supporto di un team qualificato, che accompagna il cliente fino alla consegna del prodotto. È del resto un’azienda attiva nel campo dei servizi e prodotti web-to-print dal 2002.

Digitando StampaeStampe.it, è semplice approfittare di una proposta di servizi di stampa digitale che si rivolgono all’intero territorio nazionale ed europeo. La consulenza, grazie a una profonda conoscenza del settore, permette al cliente di ricevere tutte le indicazioni necessarie, dalla fase di pre-stampa al prodotto finito chiavi-in-mano.

La proposta è stata strutturata perché ogni richiesta venga interpretata correttamente. Scorrendo il catalogo incontriamo infatti, tra le diverse tipologie di articoli, striscioni, roll up, forex, etichette in bobina, plexiglass, adesivi, carta, pannelli rigidi ed espositori per fiere.

Le diverse soluzioni permettono di dare forma al proprio progetto, sia che si tratti di una comunicazione per interni che per esterni, merito dell’ampia varietà di materiali.

L’alta qualità va a fondersi con una personalizzazione che interessa anche prodotti di stampa digitale di piccolo formato, quali biglietti da visita, brochure, pieghevoli, depliant, etichette adesive e volantini.

La scelta della data di consegna più lontana permette di spuntare il prezzo migliore. Mentre nella sezione “Promozioni”, è facile cogliere tutte le ulteriori occasioni di risparmio che scandiscono il calendario dello store digitale.

Quanto poi all’assistenza, il servizio è multi-canale, fruibile via telefono, chat, email e social network. A corredo dell’esperienza d’acquisto figura infine un interessante Blog, in cui sono raccolti spunti e approfondimenti che permettono di ottimizzare il proprio progetto.

Sono più di 3.200 le recensioni verificate da Feedaty che testimoniano l’alto valore della stampa digitale online: la media dei feedback è di 4,8 su 5.

