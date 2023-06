Standing ovation in Senato per i 98 anni di Giorgio Napolitano

Roma, 28 giu. (askanews) – L’aula del Senato rende omaggio a Giorgio Napolitano con una standing ovation e lunghi applausi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto festeggiare la ricorrenza dei 98 anni del senatore e ex Presidente della Repubblica. “Proprio quest’anno ricorrono i 70 anni di vita parlamentare di Napolitano, entrò in Parlamento il 25 giugno del 1953”, ha premesso La Russa parlando del presidente emerito come del “testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione”.

Il presidente del Senato, raccontando il suo decennale rapporto di stima politica con l’ex Capo dello Stato, ha sottolineato: “Il Presidente della Repubblica rappresenta la storia e l’Italia nella sua attualità e in tutti gli anni della nostra storia. Grazie e auguri Presidente”.