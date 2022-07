Star del Porretta Soul Festival 2022 Mitch Woods e Terrie Odabi

Roma, 12 lug. (askanews) – “L’attesa è finita, quindi 34esima edizione del Porretta Soul Festival, dal 21 al 24 luglio e tutti dicono che è il festival più amato d’Europa. Io lo lascio dire agli altri, però effettivamente avremo una house band di tutte stelle, la Anthony Paule Soul Orchestra, con alcuni personaggi leggendari come Ernie Johnson, abbiamo Terrie Odabi, Mitch Woods, Chick Rodgers… Sono veramente tanti gli artisti”: così Graziano Uliani, direttore del Porretta Soul Festival, giunto alla 34esima edizione dedicata ad Otis Redding, in programma dal 21 al 24 luglio a Porretta Terme, città termale dell’Appennino bolognese.

Oltre 200 artisti si alterneranno nei concerti al Rufus Thomas Park nella località di Porretta Terme, nelle piazze e luoghi limitrofi nel prolungamento del festival nel programma The Valley of Soul. La recente messa in onda su RAI5 del pluripremiato film dedicato al festival “A Soul Journey”, attualmente disponibile su RaiPlay, ha dato ulteriore visibilità all’evento.

Mercoledi 20 Luglio in programma un’anteprima del festival con una giornata di studio dedicata a “Alan Lomax nell’Appennino fra l’Emilia e la Toscana a vent’anni dalla morte”, con la presenza del produttore Scott Billington.

Al via il 21 luglio con “Dear James Brown”, Fred Wesley & The New JB’s, Martha High & The Italian Royal Family, Leon Beal & Luca Giordano Band; venerdì 22 J.P. Bimeni & The Black Belts, Anthony Paule Soul Orchestra Mitch Woods & His Rocket 88’s, Selassie Burke, John Ellison e Chick Rodgers; sabato 23 Johnette & Scott, Curtis Salgado Band Anthony Paule Soul Orchestra, Larry Sprigfield, Ernie Johnson e Terrie Odabi; domenica infine Ural Thomas & The Pain, Johnette & Scott, Curtis Salgado Band, la Anthony Paule Soul Orchestra, Mitch Woods & His Rocket 88’s, Larry Springfield, Ernie Johnson John Ellison, Selassie Burke, Terrie Odabi e Chick Rodgers.

