Star, mondanità e “Gilded Glamour”: il Met Gala torna a splendere

Roma, 3 mag. (askanews) – La festa dell’anno è tornata ai suoi antichi splendori. Parata di stelle e tanto glamour al Met Gala di New York con circa 400 ospiti famosi del mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport che hanno sfilato sui gradini del Metropolitan Museum. Ogni anno l’evento fashion ha un tema collegato alla mostra del Costume Institute: per il 2022 è la “Gilded Age”, l’età dell’oro americana, dresscode “Gilded Glamour” e per gli uomini cravatta bianca.

Blake Lively ha stupito tutti in un abito principesco di Versace con fiocco di raso oversize che si è poi srotolato rivelando uno strascico celeste, mentre il marito Ryan Reynolds si è presentato in smoking di velluto marrone scuro. Corpetto Gucci con maniche di pizzo verde per Billie Eilish; la cantante Alicia Keys, invece, ha reso omaggio agli edifici di New York con un mantello nero di Ralph Lauren con lo skyline della città.

La caporedattrice di Vogue Anna Wintour, che supervisiona la festa filantropica che raccoglie milioni di dollari per il Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, ha abbinato un abito Chanel con una tiara. Hillary Clinton si è presentata con un abito rosso con ricamati lungo la scollatura i nomi di 60 donne che l’hanno ispirata, tra cui l’attivista per i diritti civili Rosa Parks. Sul tappeto rosso c’era anche il miliardario Elon Musk.

Tra le altre star, Sarah Jessica Parker è arrivata con un abito bianco e nero di Christopher John Rogers e un cappello nero con fiori viola di Philip Treacy, Kim Kardashian ha sfoggiato l’abito che Marilyn Monroe indossò per la sua performance di “Happy Birthday Mr. President” del 1962, mentre Julienne Moore e la star dei reality Kris Jenner hanno onorato Jackie Kennedy.