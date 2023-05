Starbucks apre a Roma: tutti in coda per il caffè della catena Usa

Milano, 11 mag. (askanews) – Starbucks apre anche in centro a Roma. La prima caffetteria della Capitale inaugurata a Montecitorio, con vista sulla Camera dei deputati, ha attirato molti curiosi e turisti che si sono messi in fila per il caffè della catena Usa nata a Seattle. Vincenzo Catrambone, generale manager Starbucks Italia.

“Sicuramente la capitale d’Italia meritava l’apertura dopo Milano, le richieste dei consumatori per aprire a Roma erano tante ed eccoci qua proprio nel cuore della città eterna abbiamo aperto un negozio bellissimo”.

200 metri quadri divisi su due piani, tufo e travertino come materiali in omaggio alla tradizione romana, arte alle pareti e colori sobri. Scelta e stile molto diversi rispetto alla Reserve Roastery aperta in piazza Cordusio a Milano nell’imponente e storico ex Palazzo delle Poste.