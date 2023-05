Starbucks: utile +35% a 908,3 mln di dollari nel secondo trimestre fiscale

New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il gigante statunitense del caffè Starbucks ha riportato utili migliori del previsto, grazie alla forte domanda internazionale - soprattutto in Cina - e all'aumento delle vendite nei negozi. La più grande catena di caffè al mondo ha regist...

New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il gigante statunitense del caffè Starbucks ha riportato utili migliori del previsto, grazie alla forte domanda internazionale – soprattutto in Cina – e all'aumento delle vendite nei negozi. La più grande catena di caffè al mondo ha registrato un utile netto nel secondo trimestre fiscale di 908,3 milioni di dollari, circa il 35% in più rispetto a un anno fa. I ricavi a livello di gruppo sono cresciuti del 14%, raggiungendo gli 8,7 miliardi di dollari.

Starbucks, con sede a Seattle, ha beneficiato di un aumento dei prezzi e di una ripresa delle sue attività in Cina, che avevano sofferto a causa delle severe misure di blocco per il coronavirus. Pechino ha revocato la maggior parte dei controlli a dicembre. Nel complesso, le vendite globali negli stessi negozi sono aumentate dell'11% nel trimestre. In Nord America, le vendite negli stessi negozi sono aumentate del 12%, grazie a un aumento del 6% delle transazioni comparabili.

"Siamo lieti di aver aperto oltre 100 nuovi punti vendita netti in Nord America durante il trimestre e siamo entusiasti di avere ora quasi 17.500 negozi in tutto il segmento", ha dichiarato Sara Trilling, vicepresidente esecutivo e presidente di Starbucks North America. "International ha aggiunto più di 360 nuovi negozi netti e continua a crescere in linea con le nostre ambiziose aspettative", ha aggiunto Michael Conway, presidente del gruppo International and Channel Development.