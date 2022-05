Il gigante aerospaziale americano Boeing ha lanciato la capsula Starliner, il taxi spaziale. Al via il nuovo test.

La capsula Starliner è stata lanciata nello spazio. È iniziato il nuovo test del taxi spaziale, senza equipaggio a bordo, ma solo con un manichino di prova.

Starliner è stato lanciato: al via il nuovo test del taxi spaziale

Il gigante aerospaziale americano Boeing ha lanciato la capsula Starliner. Il test del taxi spaziale è iniziato. Dovrebbe alternarsi con la navetta Dragon della Space X per contribuire all’avvicendamento degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un test particolarmente atteso, su cui sono riposte grandi aspettative. Il nuovo volo di test (OFT-2) ha preso il via dal Kennedy Space Center, che si trova in Florida, alle 18.54, ora locale, ovvero alle 00.54 in Italia.

Il test senza equipaggio

Il lancio dello Starliner, avvenuto dal Kennedy Space Center in Florida, era molto atteso. Il test del taxi spaziale è stato effettuato senza equipaggio a bordo. Sul sedile del comandante è stato posizionato un manichino di prova, che è stato soprannominato “Rosie the Riveter”, icona culturale degli Stati Uniti, che è stata creata durante la Seconda Guerra Mondiale.