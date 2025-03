Starlink, Bignami: parole di Stroppa su FdI basate su notizia falsa

Roma, 11 mar. (askanews) – “Le opinioni espresse da Stroppa sono legittime e lecite, come è dovuto che siano in qualsiasi Stato libero e democratico”; tuttavia quelle contro Fdi “si fondavano su un’affermazione di un giornale che riteneva essere stato approvato un emendamento a prima firma del Partito democratico, che però era una notizia falsa. Qualsiasi persona può essersi fatta un’opinione che in questo caso è fondata su un fatto non corretto. Devo dire che capita che a volte, estrapolando delle notizie, possano dedursi delle conclusioni non lineari, ma se la notizia come in questo caso non era corretta…”.

Lo ha detto Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Spazio Cultura. Valorizzare il passato e immaginare il futuro” rispondendo a una domanda su alcune critiche da parte del braccio destro di Elon Musk in Italia.