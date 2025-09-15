Starlink sotto attacco: blackout di due ore lascia in difficoltà migliaia di utenti

Nella mattina di lunedì 15 settembre, il servizio satellitare Starlink ha subito un’interruzione che ha provocato notevoli disagi a decine di migliaia di utenti. Il blackout si è verificato intorno alle sei del mattino (ora italiana) e, secondo le prime informazioni, è durato meno di due ore. Tuttavia, molti utenti segnalano che eventi simili stanno diventando sempre più frequenti e l’azienda non fornisce spiegazioni chiare e trasparenti riguardo agli inconvenienti.

La portata del disservizio

Secondo i dati raccolti da Downdetector, oltre 40.000 utenti statunitensi hanno segnalato problemi di connessione, con il 40% che ha sperimentato un blackout totale del servizio. In Italia, il problema è stato ancor più acuto, con il 65% degli utenti che ha riportato disconnessioni complete e il 34% che ha riscontrato difficoltà di accesso alla rete. “Starlink sta subendo un’interruzione di servizio. Il nostro team sta investigando”, ha comunicato l’azienda attraverso un post successivamente rimosso.

Le segnalazioni, pur essendo più consistenti negli Stati Uniti, hanno interessato anche altri Paesi, evidenziando un problema globale per il servizio di connessione satellitare. Questo disservizio, sebbene di breve durata, si colloca in un momento delicato per Starlink, che è spesso pubblicizzato come una soluzione per fornire Internet nelle aree rurali e nelle zone non coperte dalla rete tradizionale.

Contesto e preoccupazioni future

Il blackout coincide con un periodo di crescente attenzione per Starlink, specialmente dopo l’annuncio del 23 luglio riguardante la collaborazione con T-Mobile per portare la connessione satellitare direttamente sugli smartphone. Tuttavia, il giorno successivo, il servizio ha subito un arresto globale, sollevando interrogativi sulla stabilità della rete. Il Vicepresidente di Starlink Engineering, Michael Nicolls, ha attribuito il problema a un difetto legato ai software utilizzati per gestire la rete.

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha rassicurato gli utenti su X, affermando che il problema era stato risolto e che non si sarebbe più ripresentato. Tuttavia, le cause di questo ultimo blocco rimangono poco chiare, alimentando speculazioni online che vanno da errori durante gli aggiornamenti a ipotesi legate a tempeste solari. È evidente che la situazione ha sollevato dubbi sulla capacità di Starlink di sostituire le reti tradizionali, specialmente in un periodo in cui l’azienda ha investito 17 miliardi di dollari per acquisire licenze di spettro che le consentiranno di sviluppare servizi 4G/5G.

Il futuro di Starlink e il mercato della telefonia

Questi sviluppi hanno alimentato voci su un possibile ingresso di Starlink nel mercato della telefonia, con potenziali ripercussioni sulle valutazioni di borsa di colossi come AT&T, T-Mobile e Verizon. Tuttavia, l’abitudine di Musk di fare promesse ambiziose e la presenza di blackout ricorrenti pongono interrogativi sulla solidità delle infrastrutture di Starlink. Gli utenti stanno iniziando a chiedersi se questa rete satellitare possa davvero rappresentare una valida alternativa alle reti cablate, o se si limiterà a essere un complemento inadeguato.

In conclusione, mentre Starlink si prepara a lanciare nuove tecnologie nei prossimi anni, la sua affidabilità rimane sotto scrutinio. Gli eventi recenti dimostrano che, nonostante le promesse, gli utenti devono affrontare interruzioni che potrebbero compromettere l’accesso a un servizio di fondamentale importanza.