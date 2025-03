Starmer a "volenterosi": Prima o poi Putin verrà al tavolo trattative

Roma, 15 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin dovrà “venire al tavolo delle trattative” prima o poi, ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer aprendo il vertice virtuale dei “volenterosi” a Londra con circa 25 leader alleati dell’Ucraina.

“Il presidente Zelensky, che è con noi stamattina, ha dimostrato ancora una volta che l’Ucraina è il partito della pace, perché ha accettato e si è impegnato a rispettare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni”, ha esordito Starmer.

“Ciò che vediamo oggi è che è Putin che sta cercando di ritardare la pace. In un certo senso, e voi lo sapete, se Putin vuole davvero la pace, è molto semplice: deve fermare i suoi barbari attacchi contro l’Ucraina e accettare un cessate il fuoco. Ho la sensazione che prima o poi dovrà sedersi al tavolo delle trattative e impegnarsi in discussioni serie”, ha aggiunto.

“Ma, e questo è un grande ‘ma’ per noi stamattina nel nostro incontro, non possiamo sederci ed aspettare che ciò accada. Dobbiamo continuare ad andare avanti e prepararci per la pace, una pace che sia sicura e che duri”, ha messo in guardia.

“E penso che ciò significhi rafforzare l’Ucraina in modo che possa difendersi, e rafforzarsi, ovviamente, in termini di capacità militare, in termini di finanziamenti, in termini di fornitura di ulteriore sostegno da parte nostra all’Ucraina e, in secondo luogo, essere pronti a difendere noi stessi qualsiasi accordo attraverso una coalizione di volonterosi”, ha sottolineato.

“Abbiamo iniziato questo processo stamattina e possiamo continuarlo liberamente. Infine, terzo, e questo è davvero importante, viste le finanze degli ultimi giorni, dobbiamo mantenere alta la pressione affinché si sieda al tavolo”, ha concluso il premier britannico.