Starmer condanna la violenza "insensata" in Irlanda del Nord

Londra, 11 giu. (askanews) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha condannato la violenza “insensata” in Irlanda del Nord dopo due notti di rivolte che hanno preso di mira gli stranieri. “Condanno fermamente la violenza a cui abbiamo assistito durante la notte a Ballymena e in altre parti dell’Irlanda del Nord”, ha dichiarato Starmer al Parlamento, aggiungendo che è “assolutamente vitale” che la polizia locale sia in grado di indagare “piuttosto che subire attacchi insensati mentre cerca di portare pace e ordine per garantire la sicurezza delle persone”.